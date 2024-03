L’Atalanta mette nel mirino lo Sporting: da martedì al lavoro per il ritorno degli ottavi

Martedì 12 marzo l’Atalanta tornerà al lavoro dopo la giornata di riposo concessa da mister Gasperini. Archiviato il pareggio di Torino (2-2 con la Juve) i nerazzurri mettono nel mirino la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League : giovedì 14 alle 21 al Gewiss Stadium sfida allo Sporting dopo l’1-1 dell’andata a Lisbona. In palio un posto nei quarti di finale in programma l’11 e il 18 aprile (sorteggio venerdì 15 marzo a Nyon).

Alla ripresa degli allenamenti il tecnico nerazzurro avrà praticamente l’intera rosa a disposizione: resta da monitorare è quella del terzo portiere Francesco Rossi, alle prese con un risentimento al flessore e fuori nelle ultime partite, mentre torna a disposizione Emil Holm che ha saltato la sfida con la Juve per squalifica. In lizza per riprendersi una maglia da titolare anche Sead Kolasinac e Marten de Roon, lasciati a riposo in campionato, oltre che Ademola Lookman che a Torino è entrato nella ripresa.