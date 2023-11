L’Atalanta prepara la sfida contro lo Sturm. Importante vincere, turnover improbabile

Non ci sono problemi per mister Gasperini che ha a disposizione tutta la rosa, a esclusione dei soliti due giocatori: Palomino (lesione di secondo grado alla coscia) e Touré (rottura del tendine del retto femorale) sono sempre indisponibili e ne avranno ancora per un po’: il difensore si rivedrà a fine novembre, l’attaccante probabilmente a cavallo del nuovo anno. Nessun problema per gli altri. Perfettamente recuperati Zappacosta e Scalvini che infatti sono stati regolarmente impiegati contro l’Inter senza ripercussioni negative.

Qualificazione battendo gli austriaci

Dopo la partita di giovedì 9, valida per la quarta giornata di Europa League, i nerazzurri giocheranno domenica 12 (ore 15) a Udinese contro la squadra friulana. Due match ravvicinati, ma è improbabile che contro gli austriaci Gasp ricorra al turnover in quanto la partita è molto importante: in caso di vittoria, infatti, l’Atalanta si qualificherebbe aritmeticamente come seconda. Sarebbe un bel primo passo, in attesa di conquistare almeno un pareggio contro lo Sporting Lisbona che darebbe la garanzia del primo posto, fondamentale per evitare un turno supplementare contro una retrocessa di Champions. Martedì 7 seduta pomeridiana a Zingonia per i bergamaschi.