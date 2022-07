L’Atalanta saluta Clusone con un altro festival del gol: 12-1 agli svizzeri

L’Atalanta saluta il ritiro in Val Seriana con un altro festival del gol: dopo i 15 gol contro la Rappresentativa Valseriana e i 10 contro la Rappresentativa Valli Bergamasche, sabato 16 luglio nell’ultimo test a Clusone i nerazzurri hanno battuto 12-1 gli svizzeri del Gambarogno-Contone (formazione che milita nella Serie C elvetica) , segnando sei gol per tempo.