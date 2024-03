L’Atalanta si rituffa in Europa: con lo Sporting è pronto al rientro Ederson

Conto alla rovescia per il ritorno in Europa, l’andata degli ottavi di Europa League contro lo Sporting Lisbona, in programma mercoledì 6 marzo all’Alvalade di Lisbona (18,45). Per la trasferta portoghese Gian Piero Gasperini non avrà a disposizione i soli Palomino (escluso dalla lista Uefa) e Rossi (il terzo portiere è infortunato, dovrebbe essere confermato l’Under 23 Vismara), ma in mediana dovrebbe rilanciare dal 1’ Ederson, subentrato nella ripresa contro il Bologna al posto di Pasalic.

Per il resto nessuna novità dall’allenamento di scarico di lunedì 4. Gasp può contare sull’intera rosa per il terzo confronto stagionale con i lusitani, affrontati nella doppia sfida della fase a gironi (2-1 per i nerazzurri in Portogallo, 1-1 al Gewiss).