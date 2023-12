L’Atalanta tenta di recuperare Djimsiti. Sabato 9 il test per esserci contro il Milan

Come previsto Kolasinac non ce la fa a ristabilirsi in tempo, ma la sorpresa di venerdì 8 è che mister Gasperini non ha ancora rinunciato all’idea di poter arruolare l’albanese, principale pilastro del reparto arretrato. Djimsiti lamenta una lesione di primo grado, pur di un muscolo accessorio come l’otturatore, ma pare che potrebbe farcela in extremis. Proprio per questo motivo non è stata ancora diramata la lista ufficiale dei convocati per il fondamentale scontro con il Milan con l’Atalanta a caccia di un risultato positivo dopo il misero bottino di un punto conquistato nelle ultime quattro partite.

Ipotesi 3-4-1-2 o 4-2-3-1

Anche con Djimsiti, comunque, la coperta sarebbe corta: in difesa mancano Kolasinac, Toloi e Palomino e l’unico centrale sicuramente disponibile è Scalvini, che pure non è al 100% per il solito mal di schiena. Gasperini potrebbe mantenere il 3-4-1-2 e in quel caso se mancasse Djimsiti dovrebbero indietreggiare in difesa Ruggeri e de Roon com’è successo contro il Torino. Se Djimsiti recupererà basterebbe arretrare solo uno dei due, probabilmente Ruggeri. In caso di 4-2-3-1, invece, potrebbero giocare centrali Scalvini e Djimsiti con Bonfanti (giocatore dell’Atalanta 23) promosso titolare in caso di forfait dell’albanese.

Giovanni Bonfanti potrebbe esordire dal 1’ contro il Milan in caso di forfait di Djinsiti e di difesa a quattro

(Foto di Afb)

Leao salta la trasferta di Bergamo