L’Atalanta: «Totale contrarietà a ogni ipotesi di Superlega»

La sentenza della Corte di Giustizia Ue

Una sentenza che pur non pronunciandosi sull’iniziativa specifica («non significa che una competizione come il progetto della Superlega debba necessariamente essere approvata»), di fatto apre le porte a questa novità, provocando un terremoto nel mondo del calcio accogliendo il ricorso promosso dalla Superlega contro il presunto monopolio illegale di Fifa e Uefa sull’organizzazione delle competizioni internazionali. «Le norme della Fifa e della Uefa sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub come la Superlega - così recita la sentenza -, violano il diritto dell’Unione».

Il progetto: tre leghe e 64 squadre

Una sentenza che ha messo subito messo in moto , A22 Sports Management che ha annunciato il nuovo progetto della Superlega: si tratta di un torneo da 64 squadre, divise in tre leghe, con meccanismo di promozione e retrocessione tra le divisioni. Nel primo anno della competizione, i club saranno selezionati in base a un indice «con criteri trasparenti e basati sulle prestazioni». Prevista anche una piattaforma streaming per la visione gratuita di tutte le partite. I primi due livelli, la Star League e la Gold League, sono composti da 16 club ciascuno, mentre il terzo, la Blue League, è costituito da 32 club. A22 Management ha annunciato che la «partecipazione è basata sul merito sportivo, senza membri permanenti» e che la SuperLega non causerà «un incremento dei giorni di calendario delle partite rispetto a quelli previsti dalle competizioni attuali e le partite infrasettimanali non interferiranno con i calendari dei campionati nazionali».