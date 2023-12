L’Atalanta Under 23 all’esame Triestina nel recupero della 14ª giornata di Serie C

Reduce da due sconfitte consecutive contro Mantova e Pro Patria che l’hanno un po’ allontanata dalle posizioni di vertice (è stata anche quarta, ora è ottava), la compagine nerazzurra allenata da Francesco Modesto se la vedrà in casa (e in diretta Sky, Sky Go e Now) contro una squadra alabardata che è terza in classifica con il secondo miglior attacco e la miglior difesa del campionato. E nella Triestina gioca anche bomber Lescano, in testa alla classifica marcatori con undici reti. Undici come i risultati utili consecutivi. Per l’Atalanta U23, dunque, un test probante.