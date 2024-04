L’Atalanta verso la trasferta di Liverpool quasi al completo: manca solo Scalvini

Voltare pagina dopo l’inattesa sconfitta di domenica a Cagliari: è la parola d’ordine in casa atalantina alla ripresa degli allenamenti di lunedì 8 aprile. Nel mirino c’è infatti l’attesa trasferta di Liverpool, dove giovedì i nerazzurri affronteranno i Reds nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Una sfida di grande prestigio contro la squadra inglese, la principale favorita per la conquista del trofeo. L’Atalanta si presenta all’appuntamento quasi al completo: mancheranno solo Giorgio Scalvini (infortunato e assente anche per il ritorno in programma il 18 aprile a Bergamo) e José Palomino (non inserito nella lista Uefa).