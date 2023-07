L’Atalanta vola in Inghilterra: sabato alle 16 sfida al Bournemouth

Sono 23 i giocatori atalantini volati in Inghilterra per l’amichevole di sabato 29 luglio contro il al Bournemouth. Sono rimasti a casa gli acciaccati Adopo ed Ederson (per entrambi traumi alle caviglie rimasti in eredità dall’amichevole con la Pro Vercelli), oltre agli infortunati Zapata, Soppy, Palomino, Hateboer, Miranchuk. Resta poi a lavorare a Zingonia Luis Muriel che aveva iniziato la preparazione con qualche giorno di ritardo.