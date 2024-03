L’Atalanta vola a Lisbona per la sfida con lo Sporting, alle 19 la rifinitura all’Alvalade

L’Atalanta è partita martedì mattina, 5 marzo, dall’aeroporto di Orio al Serio alla volta di Lisbona, dove mercoledì giocherà la partita di andata degli ottavi di Europa League contro lo Sporting. Per la trasferta portoghese Gian Piero Gasperini non avrà a disposizione i soli Palomino (escluso dalla lista Uefa) e Rossi (il terzo portiere è infortunato, dovrebbe essere confermato l’Under 23 Vismara), ma in mediana dovrebbe rilanciare dal 1’ Ederson, subentrato nella ripresa contro il Bologna al posto di Pasalic.

L’Atalanta si è allenata lunedì pomeriggio a Zingonia: come sempre alla ripresa, chi ha giocato domenica ha svolto lavoro di scarico, mentre gli altri si sono dedicati a un lavoro aerobico incentrato sul possesso palla. Martedì partenza per il Portogallo e allenamento alle 19 italiane allo stadio Alvalade, dove mercoledì alle 18,45 andrà in scena Sporting Lisbona-Atalanta.