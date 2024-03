L’Innovation Run al Kilometro Rosso. Tra sport e tecnologia, con atleti top il 7 aprile

L’evento, creato per fare staffetta tra sport, impresa e ricerca, si amplierà con un antipasto (sabato 6 aprile, il giorno prima della sfida dei big) riservato agli Under 14 (attesi tra i 400 e i 500 baby runner). Un chilometro, novità numero due, lo si potrà percorrere anche passando per il... Metaverso: XMetaReal sarà presente con uno stand per far sperimentare i suoi visori d’avanguardia tecnologica. La corsa si svolgerà interamente nel territorio di Stezzano (3 giri nel Kilometro Rosso, più un paio i chilometri su una bretella adiacente, solo 8 metri di dislivello)