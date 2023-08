L’Italia di Giacinti e Serturini perde al 92’ con il Sudafrica ed è già fuori dal Mondiale

Una rete di Kgatlana al 47’ della ripresa regala al Sudafrica la prima vittoria nella fase finale di un Mondiale femminile e manda a casa l’Italia, a cui sarebbe stato sufficiente un pareggio per accedere agli ottavi di finale (grazie anche al successo della Svezia sull’Argentina). Di fronte ai quasi 16mila spettatori dello Sky Stadium di Wellington, le azzurre si arrendono per 3-2 al Sudafrica che scavalca le azzurre nella classifica del girone arpionando così il secondo posto.

La bergamasca Giacinti titolare

Valentina Giacinti in azione contro Sudafrica: la bergamasca ha giocato tutta la partita

(Foto di Ansa)

E sì che la partita si era messa in discesa per le azzurre, schierate dalla ct Bertolini con la bergamasca Valentina Giacinti titolare in attacco (mentre l’altra orobica del gruppo, Annamaria Serturini è rimasta in panchina): all’11’ Dhlamini sgambetta Beccari in area, rigore che Caruso realizza con freddezza per l’1-0. Il Sudafrica reagisce cogliendo un palo con Moodaly al 21’ e trova l’1-1 al 32’ con un brutto errore di Orsi, che infila la sua porta cercando il retropassaggio verso Durante. L’Italia pareggia al 33’ il conto dei legni con un colpo di testa di Beccari.