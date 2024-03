Liverpool-Atalanta, biglietti in vendita dal 4 aprile

I biglietti del Settore ospiti dello stadio Anfield per assistere a Liverpool-Atalanta, gara di andata dei quarti di finale di Europa League in programma alle 21 (ora italiana) di giovedì 11 aprile, saranno acquistabili online sul sito Vivaticket dalle 10 di giovedì 4 aprile alle 19 di domenica 7, fatta salva la chiusura anticipata della vendita per esaurimento dei posti disponibili. Chi finalizzerà l’acquisto riceverà, entro martedì 9 aprile, i biglietti in formato pdf all’indirizzo mail dell’account Vivaticket utilizzato per effettuare l’ordine.

Il Liverpool Fc consiglia fortemente di scaricare il biglietto sul proprio smartphone, aggiungendolo anche al portafoglio Apple o Google (portando comunque con sé anche la copia cartacea). Tutti i dettagli su come eseguire questa operazione nella sezione «Mobile ticket information» del biglietto ricevuto in formato pdf. Il mittente delle mail di conferma sarà [email protected].

Il prezzo del biglietto stabilito dal Liverpool è di £ 38.50, ovvero 45 euro, a cui si deve sommare la commissione di servizio di Vivaticket per la transazione online.

Il numero massimo di biglietti acquistabili è di 4 per acquirente, previo inserimento dei dati anagrafici di ciascun titolare. I biglietti per il settore ospiti non aranno in vendita il giorno della partita allo stadio. I tifosi di età inferiore ai 16 anni dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da un adulto all’interno dello stadio. Ai minori di 16 senza accompagnatori, verrà negato l’accesso al settore. Per ulteriore informazione si può consultare www.liverpoolfc.com/info/visiting-supporters.