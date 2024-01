L’Omero Bergamo A ha fatto tredici: trionfo-scudetto a Reggio Calabria

Il goalball bergamasco ha fatto tredici . A Reggio Calabria, nella quinta e sesta giornata dei Tricolori, l’Omero Bergamo A ha conquistato il 13° scudetto nella pallamano per atleti non vedenti battendo Bolzano nel match decisivo dopo la sconfitta contro la Reggina che ha interrotto un’imbattibilità in gare secche che durava dal 2017 E che ha costretto il team orobico a fare gli straordinari.

«Ora cerchiamo il main sponsor»

Ma alla fine lo sforzo supplementare è stato ripagato. L’Omero ha chiuso in testa con 33 punti in 11 gare giocate, 158 gol fatti e 72 subiti, davanti ai padroni di casa. Un trionfo tricolore per Dario Merelli, presidente-giocatore, e i compagni di squadra Gennaro Florio, Christian Belotti, Filippo Pezzotta, Carlo Loreti e Paolo Lizziero, allenati da Giuseppe Pezzotta. Ciliegina sulla torta, il titolo di vicecapocannoniere del torneo per Belotti, autore di 61 reti. Fra un mese, al palazzetto dello sport di Cenate Sotto, l’Omero cercherà il «double» nella finale di Coppa Italia. Merelli sorride e pensa al nuovo furgone da 70mila euro. «Non è uno sfizio ma una necessità. Cerchiamo un main sponsor». Sarebbe l’ultimo sorriso di una dolce serie.