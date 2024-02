Resta in dubbio la presenza di Ademola Lookman nell’Atalanta che domenica sera affronterà il Milan in campionato a San Siro (fischio d’inizio alle 20,45). L’attaccante, tornato a metà mese dagli impegni in Coppa d’Africa con una distorsione alla caviglia sinistra, martedì 20 febbraio alla ripresa degli allenamenti a Zingonia ha proseguite con le terapie riabilitative per poi lavorare individualmente sul campo.

Per la partita di recupero di mercoledì 28 contro l'Inter, invece, l’attaccante dovrebbe essere a disposizione La convocazione dell’attaccante per domenica sarà decisa in base all’evoluzione dei prossimi giorni, a partire dalla sessione mattutina del mercoledì, mentre non sembrano esserci problemi per il recupero contro l’Inter di mercoledì 28 febbraio. Lavoro sul campo, invece, per José Palomino, il più vicino dei due al recupero; la lesione muscolo-fasciale al bicipite femorale destro gli ha fatto saltare gli ultimi tre turni di campionato.

Ottavi Europa League: biglietti da giovedì