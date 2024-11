Maestro Sinner scrive la storia: batte Fritz. E’ il primo italiano a vincere le Atp Finals

Monumentale, mostruoso, ora anche magistrale. L’anno perfetto di Jannik Sinner, puntellato dalle vittorie di due tornei Slam (Australian Open e Us Open), non poteva che concludersi con un trionfo e così è stato. Domenica 17 novembre il n.1 del mondo si è preso anche le Nitto Atp Finals battendo in due set l’americano Taylor Fritz con un doppio 6-4 e bissando il risultato del match del Round Robin.