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Sport / Bergamo Città Giovedì 09 Aprile 2026

Maglie in beneficenza nel ricordo di Morosini. Il ricavato per il campo di Monterosso

CALCIO. L’asta benefica organizzata dalla Lega Serie B, in collaborazione con «Live Charity». Per i capitani fasce personalizzate col volto di Piermario.

Redazione Web
Redazione Web
Maglie in beneficenza nel ricordo di Morosini. Il ricavato per il campo di Monterosso
Morosini con la maglia della Nazionale Under 21

Bergamo

La Serie B scende in campo nel ricordo di Piermario Morosini, calciatore bergamasco mancato improvvisamente il 14 aprile 2012 mentre giocava, con la maglia del Livorno, sul campo del Pescara. In occasione dell’anniversario, durante la 34a giornata - in programma tra venerdì 10 e domenica 12 aprile - i capitani delle venti squadre indosseranno fasce personalizzate col volto di Morosini. E non solo.

L’asta benefica

Le squadre del campionato di Serie B doneranno una propria maglia a «Live charity», ente no-profit impegnato in vari progetti solidali, che le metterà all’asta insieme alle fasce da capitano: il ricavato sarà destinato al progetto dell’ente legato ai defibrillatori, «Italia Cardioprotetta», ma anche ai lavori di messa in sicurezza del campo Piermario Morosini nel quartiere di Monterosso a Bergamo.

«Ricordare Piermario significa trasformare la memoria in azioni concrete volte a tutelare la salute dei calciatori - dichiara Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B -. Desideriamo che il suo ricordo e il suo esempio continuino a vivere attraverso iniziative nobili, come quelle promosse da Live Charity e dalla Famiglia Morosini, capaci di lasciare un segno reale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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