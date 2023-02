Martina Caironi e i fantastici 4 all’assalto del tricolore

Ancona, atto quarto. Gli ultimi titoli italiani dell’atletica da salotto targata 2023 sono quelli che saranno messi in palio fra domani e sabato nella Marche, sede della kermesse tricolore paralimpica. Sono cinque gli atleti di casa nostra pronti a scendere in pista, fra cui Martina Caironi, alla seconda uscita ufficiale di un’annata in cui l’appuntamento clou saranno i Mondiali estivi di Parigi.