Mascio, agevole blitz a Vigevano. Trevigliesi nettamente superiori

Una condotta di gara, quella della Mascio, praticamente senza sbavature resa tale anche dalla differenza dei valori sul parquet. Parziali: 11-21 (al 10’) 24-28 (intervallo lungo) e 16-18 (mezz’ora). In doppia cifra Harris (28) Guariglia (20) Vitali (19 con lo stupefacente di 6 su 7 nelle bombe) e Giuri (11). Nel Vigevano si è distinto Wideman con 15 punti totalizzati seguito da Smith (11) e Battistini (10). Supremazia a rimbalzo e miglior percentuale nei tiri dalla grande distanza. Ancora non impiegato Cerella.

Prossimo appuntamento domenica 5 novembre (ore 18) al PalaFacchetti contro una delle big, Trapani dell’ ex play e cecchino trasferitosi in estate in Sicilia non senza polemiche.