Mascio alla presentazione di Valli: «C’è ancora tempo per risalire la classifica»

Durante la lunga assenza da Treviglio, a 61 anni di età, Valli ha maturato esperienze sulle panchine in A1 e in A2, in cadetteria e all’estero (Dubai). A introdurre Valli, è stato Stefano Mascio che ha anche ricordato il buon lavoro di Alex Finelli della scorsa stagione: «Il cambio del coach è stato dettato dai pessimi risultati degli ultimi due mesi che rischiano di compromettere la stagione. Ma la mia convinzione è che c’ è ancora tempo per centrare gli obiettivi che ci siamo posti questa estate. E a febbraio comunicherò dove verrà realizzato il nuovo Palazzo dello sport».