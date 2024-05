Mascio, ancora una sconfitta a Bologna

Secondo tonfo consecutivo della Mascio nei playoff di serie A2 con in palio le due promozioni nella massima serie nazionale. Eloquente il verdetto finale: il team di coach Giorgio Valli è stato rispedito a casa con l’ inequivocabile 86-56. A grandi linee si è ripetuto il copione recitato domenica sempre a Bologna. Ovvero costantemente la Fortitudo a condurre con gli antagonisti di turno privi di una minima reattività. Del resto le statistiche parlano chiaro con i locali a primeggiare nei tiri dalla lunga distanza e a rimbalzo. Due i soli Mascio in doppia cifra: Pacher e Barbante con 10 punti ciascuno.

Bologna ha concesso subito poco agli avversari piazzando un +11 (27-16) al termine della frazione iniziale. Nel successivo quarto i locali hanno raddoppiato gli orobici (36-18) trascorsi quattro minuti. In casa trevigliese si cominciava a respirare l’aria affannosa di gara uno vista la difficoltà di contrapporre giocate concrete. Previsione confermata all’intervallo lungo con Bologna che va al riposo avanti di 26 punti (49-23).

A bordo campo

(Foto di LNP/Fortitudo Bologna/Valentino Orsini)

Timide le controffensive di capitan Sacchetti e compagni nel terzo tempo con la Fortitudo sempre molta attenta a gestire il già pur cospicuo vantaggio. Nell’ultima frazione nessun colpo di scena, anzi: la Fortitudo di nuovo in grado di aumentare il margine. Con quest’ altra vittoria ai bolognesì sarà sufficiente vincere una delle due sfide a Treviglio per approdare in semifinale. Gara tre si disputerà venerdì 10 maggio al PalaFacchetti (ore 20,30)