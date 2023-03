Mascio, blitz nei supplementari a Cremona. BB14, ancora un filo di speranza

La Mascio sbanca Cremona per 89-87 al termine di una partita dalle mille emozioni. Il blitz del team trevigliese ha prevalso dopo due supplementari in virtù della schiacciata di Lombardi nell’ultimo giro delle lancette . Vano il tiro dalla grande distanza di Alibegovic per certificare il sorpasso a un paio di secondi dalla fine. Sul parquet cremonese si è assistito a una super battaglia allargata alla quotata qualità tecnica di entrambe le contendenti. Per la Mascio si è trattato di un successo, figlio soprattutto del rendimento al top dell’intero collettivo. Pedina determinante Marini, autore di ben 28 punti. Bene pure Giuri e Lombardi (14 a testa). Clark (10 punti) ha dovuto abbondare il campo per i 5 falli accumulati. Con la vittoria su Cremona, la Mascio (sempre terza in classifica) si porta a soli due punti dalla stessa squadra appena incontrata e a quattro dalla capolista Cantù.