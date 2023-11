Mascio, blitz di Trapani al PalaFacchetti: la capolista siciliana si impone 96-78

Fallito l’assalto della Mascio alla capolista Trapani. Il colpo è riuscito al team siciliano che ha espugnato domenica 5 novembre il PalaFacchetti per 96 a 78. Sfida condotta da Trapani fino all’intervallo lungo con parziali 23-28 (10 minuto) e 16-27 (ventesimo). Caparbia reazione trevigliese nel terzo tempo, tanto da arrivare alla mezz’ora di gioco con un promettente 26-19. Proseguendo sulla scia capitan Sacchetti e compagni erano riusciti a portarsi a -5 nel primo scorcio dell’ultima frazione. Da quell’istante nuova impennata di Trapani, capace di riprendere in mano alla grande le redini della partita, brindando così all’importante e sonante successo. A livello individuale bene Guariglia e Harris (18 punti ciascuno), seguiti da Pacher (17). Di contro, cinque gli avversari in doppia cifra: Horton, Notae, l’ex Marini, Mollura e Mobio. Elogi alla straripante presenza sugli spalti del palazzetto dei tifosi encomiabili nel sostenere la squadra.