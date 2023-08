Mascio, è ufficiale: Terrel Harris è la nuova guardia di Treviglio

«È il giocatore – ha affermato il direttore sportivo Luca Infante – con caratteristiche tecniche coniugabili al meglio da inserire alla rosa. Non gli mancano esperienza di alto livello e puntualità nel rendimento». Con l’arrivo di Harris la Mascio si candida a maggior ragione a recitare la funzione di candidata numero uno (o giù di lì) per ambire alla scalata nella massima divisione nazionale.

I precedenti innesti nel mercato estivo di pedine quali Pollone, Barbante e Miaschi e le conferme di capitan Sacchetti, Vitali, Cerella e Giuri fotografano un team compatto in ogni ruolo e caratterialmente ad hoc per puntare agli ambiziosi obiettivi della dirigenza. A giorni la squadra si radunerà per dar vita alla preparazione al campionato. Quanto al calendario l’esordio è fissato per domenica 1 ottobre al PalaFacchetti contro l’ Urania Milano.