Mascio, exploit nel recupero a Bologna: battuta la favorita Fortitudo

Exploit della Mascio che ha sbancato Bologna (Fortitudo) per 82-78 nel match di recupero di mercoledì 10 aprile. Finalmente una prestazione super dei trevigliesi, meritatamente in grado di costringere alla resa il titolato club baskettaro felsineo. Costretti a concedere agli avversari i primi venti minuti, Sacchetti e compagni sono rientrati sul parquet dall’intervallo lungo con rinnovata verve in aggiunta a una precisione al tiro davvero straordinaria. Determinante ai fini della vittoria la «bomba» scagliata da Guariglia a cinquanta secondi dal termine portando il margine a più 5 (80-75). A livello individuale spiccano il citato Guariglia (16) e Miaschi (15 punti dei quali 4 su 8 dalla lunga distanza). Buono tuttavia pure il reparto arretrato (36 i rimbalzi recuperati). Quanto ai marcatori, in doppia cifra anche gli statunitensi Harris (12) e Pacher (10). Insomma una Mascio davvero in palla: importante che a Bologna la squadra abbia dato un certificato segnale di poter dire autorevolmente la sua nei prossimi playoff promozione che inizieranno tra circa un mese.