Mascio, facile successo a Casale Monferrato: prosegue l’operazione risalita

Ancora una buona dose di ossigeno per la Mascio, dopo la precedente boccata casalinga contro Agrigento, sopraggiunta al poker di flop consecutivi. Nuova vittima, peraltro predestinata, la penultima in classifica Casale Monferrato superata sabato 30 dicembre in trasferta per 86-67. In pratica non c’ è stata partita, con i trevigliesi avanti nel punteggio dal pronti-via fino al termine. Lo confermano i parziali: 11-27 (primo quarto), 22-26 (all’intervallo lungo), 20-21 (mezz’ora di giocco) e 14-12 al quarantesimo. La disparità delle forze sul parquet ha determinato la facile vittoria dei trevigliesi comunque determinati per l’intera durata della sfida. Quattro le pedine in doppia cifra nel clan diretto dalla panchina da Alessandro Finelli: il solito Miaschi (22 punti), gli statunitensi Harris (21) e Pacher (17), Guariglia (13). Mascio superiore nei tiri pesanti (quasi un 50 per cento e negli assist (16/11) inferiore invece a rimbalzo (35/41). Vittoria che concede l’opportunità di procedere nell’operazione risalita di una classifica non ancora coniugabile con le obiettive ambizioni societarie. Il calendario concede alla formazione di capitan Sacchetti e compagni i favori del pronostico anche nel prossimo impegno di campionato, dovendo affrontare al PalaFacchetti (ore 18) il 6 gennaio il fanalino di coda Vigevano, compagine di modesta caratura tecnica.