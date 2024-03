Mascio di nuovo ko nella seconda fase, Chiusi vince di un punto nelle battute finali

La Mascio non sa più vincere. Terzo ko il suo al PalaFacchetti nella seconda fase denominata orologio. A infliggerle un nuovo ko Chiusi, fanalino di coda al termine della precedente regular season nel rispettivo girone. Non deve consolare il fatto che i trevigliesi siano stati sconfitti per una unica lunghezza (68-69 il verdetto). Giusto, tuttavia, certificare subito l’annunciata assenza dello statunitense Pacher nonché il perdurare di quella altrettanto importante di Miaschi.

Il film della gara ha sentenziato un sostanziale equilibrio sul parquet anche se nella terza frazione ha giganteggiato il quintetto avversario con un parziale di 20-11. Finale di gara al cardiopalma considerando che le contendenti erano sul 68 pari a pochi secondi dal suono della sirena. Parziali: 20-18 (nei dieci minuti iniziali); 19-21 (intervallo lungo); 11-20 (alla mezz’ora) e 18-10 (ultimo tempo). Cecchino numero uno per i locali Harris (18 punti), doppia cifra pure per Guariglia e Vitali (11 punti ciascuno) e Sacchetti con dieci. Bene la Mascio in difesa, non altrettanto in fase offensiva. Un disastro nei tiri dalla lunga distanza con tre realizzati su sedici tentativi.