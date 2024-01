Mascio di nuovo sconfitta: a Cremona sfida decisa negli ultimi istanti

Continua l’emorragia di risultati per la Mascio (serie A2), sconfitta anche a Cremona 87-80. Se non altro rispetto ai precedenti stop i trevigliesi hanno ceduto alla locale Juvi negli ultimi istanti dell’agonistica sfida. 80 pari a meno di 2 minuti dal termine, ma a quel punto la preziosa posta in palio ha girato a favore dei cremonesi, bravi a compiere il vincente allungo nei momenti decisivi. Non è stato sufficiente nemmeno il rientro del talentuoso Vitali che, utilizzato per 21 minuti, ha realizzato 5 punti. La Mascio era partita bene, distanziando gli avversari nel primo quarto di 12 lunghezze (32-20) in virtù soprattutto dell’alta percentuale dei tiri dalla lunga distanza. Ma al rientro negli spogliatoi per l’intervallo lungo il team di casa ha accorciato il passivo (38-43). Consumato il riposo, Cremona dopo aver riequilibrato la gara è riuscita addirittura a portarsi sul 70-64 alla mezz’ora. Nell’ultima frazione è subentrato un equilibrio esasperato. In altre parole si è giocato punto a punto sino al suono della sirena. A livello individuale Pacher ha totalizzato 23 punti, seguito da Miaschi (14), Harris (13) e Guariglia (10). Sul fronte opposto hanno svettato Tortu (24) e Shahid (23). È da un po’ che evidenziamo la preoccupante situazione in casa Mascio senza riscontrare l’auspicata reattività.