Mascio, occasione sprecata. Ora la testa a Cividale

Molto amaro in bocca a Treviglio per la sconfitta a Verona, nell’esordio della fase a «orologio». In vantaggio di una lunghezza a mezzo minuto dal termine, capitan Sacchetti e compagni sono stati scavalcati 68-67 dai padroni di casa. Sarebbero stati punti preziosi per la nuova classifica che precederà l’ingresso al terzo e decisivo raggruppamento.

L’augurio è che i grandi assenti Vitali e Miaschi possano rientrare il prima possibile. Con Giorgio Valli alla guida tecnica, in tre partite la formazione del presidente Stefano Mascio ha racimolato un successo e due sconfitte. Sin qui la presenza di Valli non sembra aver dato l’auspicato scossone, anche se il suo lavoro in palestra è scattato soltanto dal 22 gennaio. In ogni caso prendiamo per buona la prova difensiva di Verona compreso il livello agonistico evidenziato. Adesso, però, sotto con la seconda uscita, quella di sabato 17 febbraio al PalaFacchetti contro quel Cividale che a sorpresa ha battuto la scorsa settimana Trapani, che veniva da serie positiva di ben 17 turni.