Mascio, percorso difficoltoso. Bene BluOrobica, BB14 parte col piede sbagliato

La «tegola» Chiusi non era annunciata in casa Mascio. Ciò che è accaduto domenica 3 marzo al «PalaFacchetti» ha aggravato la situazione nella fase «orologio» visto che il quintetto trevigliese ha subito il terzo flop di fila contro il fanalino di coda. Le importanti assenze di Pacher e Miaschi non devono, tuttavia, costituire alibi di un certo peso. Della triennale gestione del presidente-patron Stefano Mascio quella attuale è la più delicata. Il percorso della squadra, infatti, è lontano un miglio dall’obiettivo dell’estate che parlava chiaramente della candidatura alla promozione nella massima divisione nazionale. In effetti il parco giocatori era stato confezionato per centrare risultati importanti. Nemmeno il cambio in corsa del coach (da Finelli a Valli) ha portato sin qui a cambiamenti di rotta. Valli ha sul gobbone cinque sconfitte e una unica vittoria. Da auspicare l’immediata reattività a cominciare dal prossimo impegno di domenica 10 marzo a Trieste contro la formazione locale.