Mascio sconfitta nel finale a Piacenza. Blu Orobica, importante vittoria su Bologna

Di nuovo sconfitta la Mascio (serie A2) a distanza di tre giorni dall’exploit di Bologna. Verdetto finale a Piacenza: 85-80 per il quintetto locale. A un minuto dal termine i trevigliesi avevano rimontato il passivo fissando il punteggio sull’80 pari. Piacenza ha replicato con la bomba di Veronesi, andando poi a segno con lo stesso giocatore con due tiri dalla lunetta. La Mascio ha così pagato soprattutto l’inizio parecchio sottotono dando l’opportunità ai locali di collocare molto fieno in casa. A svegliare ci aveva pensato Miaschi, in grado di portare preziosi punti dalla grande distanza. A dare manforte a Miaschi (22 i suoi punti) Harris e Guariglia, autori di 17 punti ciascuno. Coach Giorgio Valli ha dovuto rinunciare a Vitali, segnato a referto ma non utilizzato. Peccato la battuta d’arresto, anche se la reattività del collettivo ha lanciato segnali sicuramente positivi in ottica dei prossimi playoff.

In serie B interregionale importante successo a Bergamo della Blu Orobica, che ha battuto Bologna per 81-70. Sfida sostanzialmente equilibrata, anche se la Blu Orobica ha condotto nel punteggio pressoché per l’intera durata. La squadra è piaciuta in particolare nell’ultima frazione. Bene in difesa e regolare in fase offensiva. L’allenatore Albanesi abile nel ruotare le pedine disponibili le quali a loro volta hanno dato i rispettivi apporti in maniera più che soddisfacente. Vincendo, il team del presidente Paolo Andreini ha raggiunto il secondo posto da mantenere fortemente nell’ultima partita di domenica in questa seconda fase della stagione sportiva.