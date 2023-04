Mascio, superba anche a Cento per l’esordio nella seconda fase

Inizia alla grande la Mascio nella seconda fase («orologio») della stagione sportiva. Messo Ko in trasferta Cento (verdetto finale 88-77) piazzatosi come i trevigliesi secondi nella precedente regular season. Pure sul parquet emiliano il team capitanato dall’ ex nazionale Sacchetti ha evidenziato per intero la riconosciuta competitività, figlia di un organico candidato a puntare molto in alto. Il film della partita certifica una Mascio puntualmente in vantaggio: 23-16 (al 10’) 50-28 (all’intervallo lungo) 74-57 (mezzora di gioco) e 88-77 al termine delle ostilità.