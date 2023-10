Mascio Treviglio, batosta a Torino. In Serie B vincono BB14 e Blu Orobica

Batosta Mascio a Torino nel quarto turno di serie A2. Il team piemontese ha surclassato gli avversari di 21 lunghezze (84-63 il risultato). Mascio raramente in partita sia in fase offensiva sia dietro. Polveri decisamente bagnate specie nei tiri dalla grande distanza con l’unica bomba andata a segno, autore Miaschi che ha dovuto effettuare addirittura altri sette tentativi. Gli 84 punti incassati non assolvono di certo nemmeno la difesa. Classica partita nata storta? Da auspicarlo, anche se non va dimenticato che le due ultime vittorie sono figlie di un canestro realizzato in dirittura d’arrivo. Che Torino fosse competitivo era arcinoto. Ma pure le ambizioni della Mascio si conoscono eccome. Il film della gara ha visto i locali puntualmente in vantaggio: 28-20 (frazione iniziale), 48-40 (all’intervallo lungo), 62-53 (mezz’ora) con finale, ribadiamo, 84-63. Solo due pedine da assolvere tra i ragazzi di coach Finelli: Pacher e Miaschi, rispettivamente realizzatori di 17 e 16 punti. A essere buoni diamo la sufficienza a Vitali (10). Nel Torino gran prestazioni di Kennedy (19) e Thomas (18), seguiti da Poser e Vencato entrambi in doppia cifra.