Mercato finito, nessun colpo in extremis. Koop, recupero non facile per la Lazio

P oteva esserci ancora qualcosa in ballo, come la cessione di Musso e l’arrivo di un portiere di riserva, il tentativo di arrivare al centrocampista James del Birmingham City e lo sfoltimento della rosa (Palomino, Bakker, Adopo e magari Muriel tra i candidati a lasciare Bergamo), ma evidentemente non si sono concretizzate le condizioni per movimenti in extremis. Ma l’obiettivo grosso, colmare la lacuna in difesa, era stato subito centrato in avvio di contrattazioni con Hien, che peraltro si è subito infortunato.