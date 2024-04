Mercoledì da leoni in Bergamasca: a Clusone i titoli regionali Juniores

Mercoledì primo maggio intenso per il ciclismo in Bergamasca. Gli Juniores si giocano il titolo regionale a Clusone nel «Criterium 648» che vedrà al via i migliori talenti lombardi. Lo strappo di Fino al Monte si annuncia come uno dei passaggi cruciali della gara che si concluderà con lo strappo in Piazza dell’Orologio dopo 121,4 km. La partenza è fissata per le 14, tra i più attesi c’è Diego Nembrini, punta della Sc Cene.