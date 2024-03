Mercoledì ripresa a Zingonia per dieci. Attesi anticipi e posticipi di tre turni

Dieci giocatori in campo a Zingonia, altri quattordici in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Al mattino di mercoledì 20 marzo al Centro Bortolotti è in programma la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo, con mister Gian Piero Gasperini che lavorerà con Toloi, Palomino, Hateboer, Bakker, Zappacosta, Adopo, Ederson e Scamacca, più i portieri Musso e Rossi. Tutti gli altri (Carnesecchi, Scalvini, Ruggeri, Hien, Holm, de Roon, Koopmeiners, Kolasinac, Djimsiti, Pasalic, De Ketelaere, Miranchuk, Touré e Lookman) sono impegnati con le nazionali, che scenderanno in campo tra giovedì e martedì.