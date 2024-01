Mezza sul Brembo, cuore grande: Bonzi «lascia» la vittoria all’amico Sonzogni - Foto

Mario Pirotta, presidente Runners Bergamo e Michele Palamini, vincitore gara maschile

Per Sonzogni un regalo speciale di compleanno, festeggiato il 31 dicembre, e una strizzata d’occhi per l’anno che verrà. «Spero sia di buon auspicio per la nuova stagione», ha commentato il vincitore, già a segno due anni fa. Per il cuore grande di Bonzi, argento nella maratona tricolore meno di due mesi fa, il gesto è stato un omaggio spontaneo. «Perché da un certo punto in poi il ritmo l’ha tirato soprattutto lui», ha spiegato Nicola.