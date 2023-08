Milesi, che sfortuna: nella 2ª tappa della Vuelta cade e perde la maglia rossa

È durato un giorno il sogno rosso di Lorenzo Milesi: dopo aver indossato sabato la maglia di leader della classifica della Vuelta grazie al successo della sua Dsm nella cronosquadre di sabato, nella seconda tappa di domenica 27 agosto (la Matarò-Barcellona di 182 chilometri) il 21enne di San Pellegrino terme è stato vittima di brutta caduta a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia: brutta botta per il campione del mondo Under 23 a cronometro, che ha perso contatto dal gruppo ed è arrivato in 170ª posizione a 13’51” dal vincitore di tappa Andreas Kron. Milesi non solo ha perso la maglia rossa, ma a questo punto è anche in dubbio la sua presenza alla partenza della terza tappa di lunedì.

Tappa neutralizzata nel finale

(Foto di Ansa) Milesi non è stato l’unico a finire a terra, problemi anche per Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Remco Evenepoel (Soudal QuickStep), fermo a causa di una foratura. Maltempo che ha condizionato la tappa al punto che i tempi per la classifica generale sono stati neutralizzati a 9 chilometri dal traguardo mentre sono rimasti invariati i bonus e gli abbuoni. La nuova maglia rossa è Andrea Piccolo (EF Education) grazie alla fuga di giornata e alla neutralizzazione del finale che ha «congelato» il finale con gli uomini di classifica che hanno deciso di arrivare al traguardo senza forzare proprio per evitare ulteriori cadute.

Successo di tappa del danese Kron