Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Valle Seriana
Venerdì 05 Settembre 2025

Milesi vince una tappa in Friuli per Under 23. Consonni è 2ª solo in Olanda

CICLISMO . Giornata positiva, venerdì 5 settembre, per i bergamaschi: Nicolas Milesi, seriano di Parre, ha vinto la seconda tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia per U23, Chiara Consonni 2ª nella quarta tappa del Simac Tour in Olanda.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bolgan
Nicolas Milesi, seriano di Parre, taglia da solo il traguardo della seconda tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia per Under 23

Impresa, venerdì 5 settembre, per Nicolas Milesi, bergamasco di Parre, che ha fatto sua la 2ª tappa Porpetto-Teor (167 km) del Giro del Friuli Venezia Giulia. Il 21enne dell’Arkea è scattato come una freccia dal gruppo a 10 km dalla conclusione puntando all’arrivo. Non è stato semplice in quanto la tappa si è protratta su un tracciato per lo più pianeggiante per cui i velocisti avevano messo in guardia i compagni di squadra, ma Milesi ha tentato quella che sul nascere sembrava un’impresa impossibile. Ottimo passista, Nicolas ha continuato imperterrito nella propria azione centrando la prima vittoria tra gli under 23.

Chiara battuta solo da Wiebes

L’olandese Lorena Wiebes (Sd Work) ha castigato ancora una volta le italiane facendo sue le prime quattro tappe del Simac Tour in Olanda. La prima volta ha relegato al secondo posto Elisa Balsamo (Lidl Trek), venerdì 5 settembre ha dovuto inchinarsi l’olimpionica bergamasca Chiara Consonni. L’implacabile Wiebes non lascia dunque a scampo alle avversarie: quattro vittorie consecutive sono un filotto quasi impossibile da centrare, ma non per la campionessa olandese che comanda la classifica generale. Balsamo è terza a 34”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parre
sport
Ciclismo
Nicolas Milesi
Lorena Wiebes
Chiara Consonni
Elisa Balsamo