Milesi vince una tappa in Friuli per Under 23. Consonni è 2ª solo in Olanda

Impresa, venerdì 5 settembre, per Nicolas Milesi, bergamasco di Parre, che ha fatto sua la 2ª tappa Porpetto-Teor (167 km) del Giro del Friuli Venezia Giulia. Il 21enne dell’Arkea è scattato come una freccia dal gruppo a 10 km dalla conclusione puntando all’arrivo. Non è stato semplice in quanto la tappa si è protratta su un tracciato per lo più pianeggiante per cui i velocisti avevano messo in guardia i compagni di squadra, ma Milesi ha tentato quella che sul nascere sembrava un’impresa impossibile. Ottimo passista, Nicolas ha continuato imperterrito nella propria azione centrando la prima vittoria tra gli under 23.