Venerdì 05 Settembre 2025
Milesi vince una tappa in Friuli per Under 23. Consonni è 2ª solo in Olanda
CICLISMO . Giornata positiva, venerdì 5 settembre, per i bergamaschi: Nicolas Milesi, seriano di Parre, ha vinto la seconda tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia per U23, Chiara Consonni 2ª nella quarta tappa del Simac Tour in Olanda.
Impresa, venerdì 5 settembre, per Nicolas Milesi, bergamasco di Parre, che ha fatto sua la 2ª tappa Porpetto-Teor (167 km) del Giro del Friuli Venezia Giulia. Il 21enne dell’Arkea è scattato come una freccia dal gruppo a 10 km dalla conclusione puntando all’arrivo. Non è stato semplice in quanto la tappa si è protratta su un tracciato per lo più pianeggiante per cui i velocisti avevano messo in guardia i compagni di squadra, ma Milesi ha tentato quella che sul nascere sembrava un’impresa impossibile. Ottimo passista, Nicolas ha continuato imperterrito nella propria azione centrando la prima vittoria tra gli under 23.
Chiara battuta solo da Wiebes
L’olandese Lorena Wiebes (Sd Work) ha castigato ancora una volta le italiane facendo sue le prime quattro tappe del Simac Tour in Olanda. La prima volta ha relegato al secondo posto Elisa Balsamo (Lidl Trek), venerdì 5 settembre ha dovuto inchinarsi l’olimpionica bergamasca Chiara Consonni. L’implacabile Wiebes non lascia dunque a scampo alle avversarie: quattro vittorie consecutive sono un filotto quasi impossibile da centrare, ma non per la campionessa olandese che comanda la classifica generale. Balsamo è terza a 34”.
