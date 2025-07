Mister Juric a Zingonia, da venerdì gli allenamenti

Nei giorni scorsi l’allenatore dell’Atalanta è stato ricoverato all’Ospedale Bolognini di Seriate per un’infezione alle vie aeree e dunque non si è presentato al ritrovo di martedì. Ma tornerà ad allenare, probabilmente già venerdì, dopo che nella serata di mercoledì è stato dimesso : intanto la sua squadra ha cominciato la preparazione senza di lui, agli ordini del vice Paro, coadiuvato dal resto dello staff.

In questi primissimi giorni di 2025/26, Juric è uno degli «indisponibili» in casa nerazzurra: l’unico calciatore attualmente ai box è Kolasinac. Il bosniaco sta seguendo un programma personalizzato a Zingonia: è a metà del percorso di recupero dalla rottura del crociato di aprile e non rientrerà prima di fine ottobre. Kolasinac figura comunque tra i ventisette convocati per la preparazione: tutti gli altri sono in gruppo, anche Scalvini e Scamacca, reduci da una stagione saltata quasi per intero.