Moioli quinta nelle qualifiche di Montafon: i quarti di finale si annunciano «di ferro»

Michela Moioli guida le ambizioni dell’Italia a Montafon, nella tappa austriaca di Coppa del Mondo che precede le finali canadesi di Mont St. Anne di domenica 29 marzo. Sul tracciato austriaco, che nel 2027 ospiterà i Mondiali di snowboardcross, la 30enne alzanese ha cominciato con il quinto posto in qualifica alle spalle della svizzera Sina Siegenthaler, dell’australiana Josie Baff, della francese Lea Casta e di Eva Adamczykova. Il piazzamento la porterà, domenica 15 marzo, a dei quarti di finale di ferro con la ceca, la britannica Charlotte Bankes (in lotta aperta per la coppa, con Casta prima a 324 punti contro 313 della rivale; Moioli è settima a 162) e con la compagna di squadra Sofia Groblechner, 12ª e 13ª ieri.