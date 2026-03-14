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Sport / Valle Seriana Sabato 14 Marzo 2026

Moioli quinta nelle qualifiche di Montafon: i quarti di finale si annunciano «di ferro»

SNOWBOARDCROSS. Coppa del Mondo in Austria: la 30enne alzanese sfiderà Adamczykova, Bankes e la compagna di squadra Groblechner.

Michela Moioli, 30enne alzanese, in azione durante le recenti Olimpiadi invernali
Michela Moioli, 30enne alzanese, in azione durante le recenti Olimpiadi invernali
(Foto di Ansa)

Michela Moioli guida le ambizioni dell’Italia a Montafon, nella tappa austriaca di Coppa del Mondo che precede le finali canadesi di Mont St. Anne di domenica 29 marzo. Sul tracciato austriaco, che nel 2027 ospiterà i Mondiali di snowboardcross, la 30enne alzanese ha cominciato con il quinto posto in qualifica alle spalle della svizzera Sina Siegenthaler, dell’australiana Josie Baff, della francese Lea Casta e di Eva Adamczykova. Il piazzamento la porterà, domenica 15 marzo, a dei quarti di finale di ferro con la ceca, la britannica Charlotte Bankes (in lotta aperta per la coppa, con Casta prima a 324 punti contro 313 della rivale; Moioli è settima a 162) e con la compagna di squadra Sofia Groblechner, 12ª e 13ª ieri.

Uomini: Ferrari cade nel secondo giro

Fra gli uomini restano in lizza Lorenzo Sommariva (13°) e Matteo Rezzoli 21°. Niente da fare per un soffio (7 centesimi per l’esattezza) per Niccolò Colturi che resta fuori con il 34° crono; eliminati anche Tommaso Leoni e Filippo Ferrari, milanese che vive a Villa d’Almè, che cade nel secondo giro.

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