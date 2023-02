Mondiali, Goggia prima nell’ultima prova in discesa: «Sono quasi pronta»

Ai Mondiali di sci a Méribel, in Francia , siamo al G-Day. Il giorno di Sofia Goggia . La bergamasca , campionessa olimpica nel 2018 e tre volte vincitrice della Coppa del Mondo di specialità, è la grande favorita della discesa libera femminile al via sabato 11 febbraio (alle 11, diretta su Raisport ed Eurosport) sulla «Roc de Fer», ancor più dopo il miglior tempo (1’28”31) fatto segnare nella terza e ultima prova cronometrata di venerdì 10 febbraio davanti all’austriaca Mirjam Puechner (a 46”) e alla norvegese Kajsa Lie. L’Italia sogna il tris dopo l’oro conquistato da Federica Brignone in combinata e quello di Marta Bassino in superG.