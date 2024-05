Morana e Tapia, il deb e il veterano: Bergamo sogna ai Mondiali in Giappone

Un bergamasco adottato dalla velocità , all’esordio. Uno pronto a far volare di nuovo la pedana dei lanci , per sognare ancora. Davide Bartolo Morana, il debuttante, e Oney Tapia, il veterano, sono i due diamanti su cui Bergamo punta ai Mondiali di atletica paralimpica a Kobe, in Giappone, in programma dal 17 al 25 maggio.

Davide, 30 anni, siciliano d’origine, bergamasco d’importazione con sede di allenamento al campo «Putti», è al debutto in una kermesse iridata. Tetramputato dal 2018 per una meningite fulminante, Morana sarà in gara nei 100 e nei 400 metri nella categoria T62. «Il sogno è quello di migliorare i miei primati personali (attualmente 11”66 e 59”13, ndr). Per una medaglia so che è quasi impossibile: la vera vittoria è riuscire a far vedere quello che valgo», ha detto Davide, pronto a lanciarsi verso le Paralimpiadi di Parigi ’24.