Musso pronto al rientro a Bologna. Turnover in difesa, si candida Okoli

Juan Musso e Duván Zapata potrebbero essere convocati per la partita che l’Atalanta giocherà lunedì sera a Bologna (inizio ore 20,45) per la 17ª giornata del campionato di Serie A. E il portiere potrebbe addirittura giocare dall’inizio: la distorsione alla caviglia che l’aveva costretto a dare forfait mercoledì scorso a La Spezia sembra superata e l’estremo difensore argentino potrebbe quindi riprendere il suo posto tra i pali. Anche in caso di recupero completo, l’attaccante colombiano partirebbe invece dalla panchina: il titolare al centro dell’attacco sarà il giovane danese Rasmus Højlund. Se Musso e Zapata fossero convocati, comunque, l’Atalanta, per la prima volta in questa stagione, avrebbe a disposizione l’intera rosa, anche se non tutti gli effettivi saranno al top: Merih Demiral, ad esempio, è reduce da un guaio al ginocchio e da una botta alla caviglia. Pronto invece Hans Hateboer, mentre in difesa Caleb Okoli si candida a un posto dal 1’, per concedere un turno di riposo a Rafa Toloi oppure a José Luis Palomino.