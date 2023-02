Nations Cup 2023 in Indonesia, Fidanza e Moro a caccia di un acuto azzurro

Due nomi, due assi bergamaschi. Martina Fidanza e Stefano Moro sono i due jolly orobici che l’Italia del ciclismo su pista vuole calare alla Nations Cup 2023 , in programma da giovedì 23 febbraio a domenica 26 con la prima tappa a Giacarta, in Indonesia. Fidanza e Moro sono tra i 13 convocati azzurri dal ct Marco Villa. Nel gruppo anche i «bergamaschi d’adozione» Davide Boscaro, Stefano Minuta e Daniele Napoletano, che gareggiano per la Colpack-Ballan, e Miriam Vece, freccia della Valcar.