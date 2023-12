Nel 2024 si corre in montagna: 8 trail che toccano tutte le valli bergamasche

Ecco il programma completo delle gare

Per la prima volta si toccheranno tutte e quattro le vallate orobiche, grazie all’introduzione della Linzone Trail che, il 7 aprile 2024, aprirà la stagione. Riflettori puntati, per la stagione agonistica 2024, sulla MUST (Memorial Ultra Scalve Trail), scelta dalla Federazione Italiana Skyrunning come Campionato Italiano di Ultra SkyMarathon, e sul Trail del Centenario, che entra a far parte delle Skyrunner National Series (SNS).