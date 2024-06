Nembro mai così internazionale: il Saletti si prepara per una notte di stelle

«Ci sono le premesse per un evento di alto livello». Il sorriso del presidente e direttore tecnico dell’Atletica Saletti Nembro Alberto Bergamelli ha dato ufficialmente il via all’edizione numero 27 del meeting internazionale «Città di Nembro», in programma mercoledì 19 giugno al Saletti e presentato martedì 18 al cineteatro Modernissimo del centro seriano.

Dalle 18,30 al centro sportivo di Via Case Sparse andrà in scena una kermesse mai così internazionale, nei numeri e nella qualità: 15 gare tra corsa, lanci e salti con atleti di 36 paesi diversi e un nutrito gruppo di reduci dagli ultimi Europei di Roma, come tre dei quattro azzurri della 4x400 e l’astista della Fiamme Gialle Sonia Malavisi, ospite d’onore della presentazione.