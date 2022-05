Niente Internazionali d’Italia per Pigato. Fuori anche dal tabellone di doppio

La 18enne bergamasca, numero 390 del mondo, mercoledì 4 maggio aveva perso contro Angelica Raggi la partita decisiva per entrare nelle qualificazioni del Master 1000 del Foro Italico, mentre giovedì 5, in coppia con la pugliese Eleonora Alvisi, è stata eliminata a un passo dal tabellone principale del doppio cedendo per 7-6 6-4 contro il tandem formato da Claudia Giovine e Anastasia Grymalska .