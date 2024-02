Non è l’anno della Mascio, altra sconfitta per i trevigliesi

Torna a mani vuote anche da Roma, sconfitta dalla locale Luiss per 67-61. Sfida risolta nelle ultime battute: a 90 secondi dalla sirena era ancora pareggio (58-58). Addirittura a 60 secondi dalla sirena con la tripla di Harris i trevigliesi si erano portati in vantaggio (61-60). Dopodiché, però, i locali hanno azzeccato un paio di canestri determinanti di fila. Da dire, comunque, che è stato il quintetto della capitale a condurre nel punteggio nella maggior parte della partita. Parziali: 29-24 (10’), 9-12 (20’), 11-7 (30’) e 18-18 (40’).

L’attenuante relativa allo scontato forfait di Vitali e Miaschi è un fatto concreto ma non può e deve essere determinante. A livello individuale su tutti la coppia statunitense Harris-Pacher con il primo autore di 20 punti, l’ altro di 19. In doppia cifra anche Pollone (10).

Il cambio sulla panchina per ora non ha sortito gli effetti desiderati anche se l’esordio in panchina di Valli, settimana scorsa, fu vittorioso. Si era trattato di una vittoria risicata ai supplementari contro il fanalino di coda Latina.