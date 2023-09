Oldrati «infinito»: è l’11° titolo italiano per il campione di Petosino

Thomas Oldrati, fuoriclasse di Petosino (Honda RedMoto-Fiamme Oro), 34 anni, è andato a segno per la nona tappa consecutiva nella classe 250 4 tempi. Per lui è l’11° scudetto . Anche stavolta ha preceduto il bresciano Matteo Pavoni mentre 3° ha chiuso l’altro orobico Rudy Moroni. Thomas - 3° nel prologo di venerdì 8 - ha sabato anche concluso 4° nell’assoluta, lo hanno preceduto solo il britannico sette volte iridato Steve Holcombe (Beta Factory), il vicentino Andrea Verona (GasGas-Mc Gaerne) e il cuneese Matteo Cavallo (Tm-Fiamme Oro).

Buon risultato per lo junior Morettini

Titolo con un giorno d’anticipo anche per il ligure di Bordighera Davide Soreca (Sherco-Mc Sanremo) nella 250 2T e per Verona nella 450, ambedue a segno (il primo per la 6ª volta, il secondo 9 volte su 9). Verdetti rimandati a domenica 10 settembre, invece, per la Junior, dove dovrebbe farcela il vertovese Manolo Morettini (Honda RedMoto-Mc Lago d’Iseo), sabato 9 battuto dal grande rivale della stagione, il franciacortino Enrico Rinaldi, e per la classe 300, dove dovrebbe spuntarla Cavallo, ieri primo e inseguito dal canturino Morgan Lesiardo (Sherco-Mc Fornaroli).